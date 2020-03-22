大龜明日香。(取自大龜明日香推特)

岡本信彥驚爆瞞婚外遇。(取自岡本信彥Blog)

33歲日本超人氣聲優岡本信彥曾為《鬼滅之刃》、《我的英雄學院》、《暗殺教室》、《月刊少女野崎同學》等多部知名動畫配音，未料他近日就被直擊與一位辣露「絕對領域」的小隻馬美女上情人酒店開房2小時，還被爆料其實他早在2年前就秘婚聲優大龜明日香，令粉絲震撼到無法接受！

岡本信彥今年１月底被《週刊文春》直擊工作結束後，一個人搭車前往歌舞伎町與一位短髮小隻馬美女約會，先是在居酒屋小酌，接著更直接赴高級情人酒店共度浪漫春宵，直到2小時後才滿足地離開酒店。

而體力超好的岡本信彥，在與小隻馬美女分開後，還前往火鍋店會合工作夥伴，最後才回到與妻子大龜明日香同住的愛巢。

對於週刊報導，岡本信彥所屬事務所坦承他已婚，還透露當天開房女子身份是位按摩師。稍早岡本信彥也發聲明向外界謝罪，更透露妻子知道這件事後，整個人都愣住了，雖然不知道會不會被原諒，但他也發誓以後決不會欺騙老婆，會成為更好的人。

(中時電子報)