2019年年底出現種種天災，啟發網紅蕭小M為祈願世界安和、傳遞更多正面能量的構想。她集合圈內眾友合唱她，集結網紅界20幾位明星合唱〈明天會更好〉一曲，在全球新冠病毒疫情擴大的3月初上線，讓這曲經典睽違35年重生，激勵人心的歌聲造成話題。

為籌劃近半月內不眠不休

〈明天會更好〉是1985年華人歌手與唱片公司合作錄製的歌曲，為當時台灣唱片市場嚴重盜版問題齊聲呼籲「反盜版、反仿冒」成為流行樂壇公益單曲經典。蕭小M說：「第一次看到1985年版MV就令我震撼。原為競爭對手的藝人或唱片公司，為更好的目標同心協力，最後的全體合唱讓我感動掉淚。這能量在我們這世代仍要持續，我希望透過我熱愛的事物，帶給大家一點力量。」

知名網紅們合唱〈明天會更好）。（就將娛樂提供）

她成為網紅，不靠其他人達到當今粉絲數訂閱數，並在網紅圈能產生影響力，歸功於她性格的溫暖。 為實現企劃，她在近半個月內不眠不休，「最初連能找到誰參加都不知道！最困難處是在短時間內，找到相同理念的朋友們。」在她力邀之下，獲得20幾位網紅大咖們支持加入，對企劃而言是巨大的支持，令她驚喜萬分。她笑說：「還好我做人沒有算太失敗！」

每次改變一件事就是突破

眾網紅為實現企劃同心協力，有創作者主動協助小M事後其他平台的上架曝光，而極少與其他人聯名合作的大型網紅也鼎力支持，就連腳本、製作等執行作業，甚至敲錄音時間，都有參與的網紅自發當義工協助執行。

知名網紅們合唱〈明天會更好）。（就將娛樂提供）

蕭小M從默默無聞的平凡素人，因一首〈小雞嗶嗶〉在網上爆紅。後來在2015年參加黃明志的女團選秀節目《AMOi-AMOi百萬女團選拔賽》讓她認識了圈中各方人才，「我才發現，一個人與一群人能發揮的力量截然不同。」身為資深網紅，她一直嘗試著突破，「每一次的作品裡面，多改變一件事，就是多突破自己一些。」

這次錄製〈明天會更好〉，她面對著高度時間壓力，又得同時找齊資源與意念相同的夥伴們，「大家都這麼忙，光是聚集在特定兩天，要他們排開原本排程預定，就是很大的挑戰，但把不可能的任務化為可能，並且獲得大家的認同或是喜愛，就是我們最大的喜悅了吧！」

為了喜歡自己的人 要變得更好

她的作品長期獲大量點閱，面對種種輿論，她認為「有人喜歡你就有人不喜歡你，人容易去注視那些傷害自己言語，但要記得愛你的人更多，我們要為了喜歡自己的人們變得更好，從他人的意見中篩選出自己確實要調整的部分；對於中傷惡言，我不往心裡多想。」她舉演藝大前輩沈玉琳的話為例，「玉琳哥說過，我們自己說過的話中，也有可能傷過人，所以外界的攻訐批判，就當作消自己業障。這句話我一直記在心裡。」

蕭小M用歌聲散播歡樂與愛。（就將娛樂提供）

新冠疫情在台灣進入關鍵階段，停班停課增加，直播閱聽人數也相對成長，蕭小M希望直播圈朋友們多多宣導防疫概念。她總自許讓觀眾感受正能量，「直播途中覺得無法傳達愉快氣氛，我甚至會關掉。」她也建議後進網紅們「每個網紅有屬於自己獨一無二的地方，那才是粉絲喜歡的你。喜歡自己原本的樣子很重要，遇困難別放棄，堅持往前走！」

(中時 )