新冠肺炎疫情擴散至全球，進入3月後，不少留學生紛紛返台避難，隔離檢驗，一名女留學生從義大利返台，因為出現症狀，因此必須入住負壓病房隔離，而她也在論壇揭露自己隔離的過程與心情，表示一度眼淚都掉了下來，相當感謝醫護人員。

女留學生在《Dcard》PO文表示自己是留學半年的義大利留學生，返台後自主隔離，期間出現喉嚨痛症狀，過了5天依舊沒有改善，加上義大利又是重災區，因此被通知前往醫院檢查，採檢結果出爐後，醫師認為她的X光片有異狀，因此必須入住負壓隔離病房，頓時晴天霹靂，哭了出來。

原PO說，當她被告知要入住隔離病房時，除了落淚外，最怕的就是連累到家人的生活和工作，真的一時不知如何是好。原PO表示，她住的病房空間很大，房間也是透明的，沒有廁所跟浴室，裡面的醫護人員都穿著一層又一層的防護衣，護理師則會照護三餐以及各種身體數據監測。她表示，住了3天只看過主治醫師一次，而且還是站門口「感覺超怕我XD」。

原PO表示，在醫院等待二次檢測的時候，醫療人員都很親切，會跟她閒話家常，問義大利的情形，也關切表示希望義大利的台灣人都可以快點返台。她感慨說，現在網路許多人講到留學生就沒好臉色，但也請大家將心比心：「若你兒女在國外念書，學校關門，宿舍關閉，醫療資源又不足，語言甚至不通，父母當然都希望孩子能夠平安回家」。她直呼「台灣是我們的家，回來有什麼不對」。

原PO也分享自己住院歷程，她說自己必須二採陰才能解除隔離，篩檢完成需要整整一天，等候報告的時間真的很難熬，就算想追劇、看書也都看不進去，很容易就發呆落淚。她說，等待二採的當天非常煎熬，從下午3點等到晚上9點，終於護理師對她說是陰性，讓她迫不及待飛奔回家。

原PO最後表示，相當感謝與敬佩每一位醫療人員，過程中沒有一絲不耐，也希望大家照顧好自己，返台人士落實居家檢疫，更希望大家少點批評，多給些正能量。

(中時電子報)