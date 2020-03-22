隨著新冠病毒疫情在全球蔓延及對醫療防護用品的需求激增，美國醫療用品進口大幅度減少，造成疫情快速擴散的美國已出現口罩、測試棉簽、手術服、洗手液等醫療用品嚴重短缺。其中最重要的關鍵在於，美國過去過度依賴中國大陸製造的醫療用品，大陸自身醫療用品需求暴增而無法出口時，美國找不到止夠的供貨來源。

《美國之音》指出，貿易資料顯示，在新冠病毒疫情爆發迫使大陸各地封城，關閉工廠及港口運輸中斷之後，絕大多數醫療用品依賴大陸的美國，從2月中開始快速下降。即便到大陸企業從2月下旬開始復工，其醫療用品也優先供給大陸自己的醫院，所有N95口罩廠商將不得出口。

報導表示，世界衛生組織2月中曾警告，全球醫用保護用品需求將暴增100%。同時價格會暴漲20%，庫存快速消失，訂貨至少要等候4到6個月。其他生產醫療用品的韓國、印度和台灣都禁止醫療用品出口以保障各自供應，令美國進口的選擇越來越少。

美國醫用品短缺包括測試棉簽、防護口罩、手術服和洗手液等。一些醫院、急診室和診所的關鍵醫用品耗盡，另外的則在限量使用。

《美聯社》報導說，美國過去一個月的洗手液及棉簽的進口暴跌了40%，N95口罩更是下降了55%。來自中國大陸的醫用級N95口罩的最新到港交貨是一個月前的2月19日。非醫用級的N95口罩過去一個月也只有13批到港交貨，比去年同期減少一半。到是手術防護服的進口維持在正常水準，因為美國的進口來源轉移到洪都拉斯。

另外，據美國智庫外交關係委員會的資料，美國公司從1990年代開始越來越依賴從中國大陸和印度進口醫療用品及製藥，因為兩國的原料便宜，政府管制較寬鬆。

報導說，中國大陸是美國第二大藥物及生物製劑、第一大醫療設備出口國。據信，美國製藥的大約80%的基本原料依賴從大陸和印度進口，而90%的仿製藥是從兩國進口。

(中時電子報)