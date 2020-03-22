早川小百合主持國興衛視《台灣好吃驚 ビックリ台湾》頗獲好評，27日將出版她的第一寫真集《大好きだよ♡》，書名意即「好喜歡你」，她說明：「寫真集的製作概念是『男友視角』，也就像是跟準備要交往的男友的第一次小旅行，所以我們選擇了在台北近郊的有較多日式建築和相近氣氛的北投和陽明山拍攝。」她笑說：「就是隨時準備告白的感覺！」

小百合27日將出版她的第一寫真集《大好きだよ♡》。（水靈文創提供）

這是她第一次做露出度較高的表演，「我們去陽明山公園野溪溫泉拍攝，運氣很好遇到很好的天氣。」而陽光照射下映出美麗水紋令她感動，為能跟粉絲分享這光景，現場決定讓她下水，「當時還是過年前，氣溫超冷的！從池中出來我馬上喊『趕快幫我拿毛毯蓋一下！』」。

泡湯入鏡 滿溢日式風情

她也在新北投車站舊站的建築和鐵道場景進行拍攝，畫面滿溢日式風情，10套造型中，她透露最性感的是一款令人引起遐想的絲襪；她也嘗試了身著比基尼泡入溫泉中，僅以手蓋住重要部位，「常聽藝人拍攝這類照片時會說『很不好意思』，但我非常信任製作團隊，不會感覺尷尬。」她計算寫真集共有多少組造型時，笑問：「用手擋住胸部也算一個造型嗎？」

（水靈文創提供）

日本來的國民女友 盼嫁台灣郎

有讀者表示，小百合在寫真集飄逸著一股節目上少見的「人妻感」。小百合聽到大笑：「我應該還沒啦！要被這麼說也是等到嫁給台灣人之後吧！」吐露了想嫁台灣郎的心願，以及她心目中的理想丈夫形象：「我希望他擅長做料理，還有許多美食店家的口袋名單，每回約會時都能去他推薦的好店家！」

小百合寫真集赴新北投，捕捉日式風情。（水靈文創提供）

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