張上淳兒子遭學長在PTT爆料。（取自PTT）

張上淳兒子遭學長在PTT爆料。（圖／取自PTT）

張上淳遭爆2個醫師兒在本月4日、14日分別赴美遊玩，但由於上個月政府就針對醫護人員出國做出限制，加上近日疫情持續擴大，許多確診者都是出遊返國人士，引起不少人質疑。

對此張上淳表示，預定14日出國的兒子已取消行程，而4日出國的兒子在當時，台灣尚未將美國列入二級警示，因此符合資格，並未違反規定。

PTT八卦版有醫師爆料，這件事情非常嚴重打擊醫護的士氣！

爆料醫師指出，這位學弟-張P的兒子，當到台灣最強NTU的內科R了，出國很開心...放fb爽翻一波？幫你cover的同儕有沒有靠北的要死？

醫師指出，政府2/23開始放風向禁全體醫護出國，假單寫出國在各大醫學中心基本上都不太會過啦，身邊每個醫護都在法源尚不清楚的情況下默默取消行程，損失還不是自己吞！

「結果...」爆料醫師抱怨，「我們OK，你出國？」「3/4出國飛爽爽...好羨慕，我們只能每天滑檢體棒！」

(中時電子報)