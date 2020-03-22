抓姦在床總是火爆的場面，不過美國有名淡定的綠帽男回家目睹女友跟別的男人睡死在床上，他第一個動作居然是拿起手機跟床的那兩個自拍，上傳到臉書引發網友熱議，也獲得網友大讚。

若發現自己被戴綠帽，你會有什麼反應？美國一名男子有天回家後，發現自己的女朋友身邊竟然躺著一位陌生男子，看到得當下他的反應異常冷靜，還拿起手機與床上的兩人自拍，並上傳到個人臉書。貼文發出後意外爆紅，許多網友紛紛大讚他的行為。

The Sun報導，美國一名23歲男子Duston回家意外發現女友跟一名陌生男人睡死在床上，不過這名男子卻淡定的拿起手機，與激戰後累得睡死的兩人自拍，上傳臉書並寫下，「當你回家，發現你所愛的人與另個男人躺在床上時」、「好男人應配好女人」等語獲得許多網友大讚。

Duston也承認，他一開始確實是想要踢那個陌生男人一腳，不過他還是選擇冷靜的拿起手機來拍照。Duston的貼文也也獲得許多網友大讚，還有許多人給他安慰與支持，他感激的表示，「我收到了成千上萬條信息，來自世界各地的成千上萬的人祝賀我成為一個更好的人並離開了」

(中時電子報)