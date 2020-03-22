河南省規模以上工業企業 復工率達94％ 04:192020/03/22 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸河南省政府新聞辦21日下午召開河南省新冠肺炎疫情防控新聞發佈會，回應工業企業復工復產等問題。據新浪財經引述河南省工業和信息化廳副廳長郝敬紅表示，統計截至3月20日，河南省規模以上工業企業的2萬664家數中，已有1萬9425家企業復工，換算復工率為94％，同時200戶重點企業已全部復工。 (旺報 ) #企業 #復工 #河南省 #工業 #新聞 也許您會感興趣 推薦閱讀 中小企營業額 掉五成 04:102020/03/18 財經要聞 網購需求旺 工業物流地產夯 04:102020/03/18 產業．科技 華為TCL美的鼓舞 電子巨頭廣東供應商已全復工 15:102020/03/19 財經 供應鏈回神？武漢富士康復工獲准 首批員工返廠 21:052020/03/19 財經 台CEO對景氣信心 較抗壓 04:102020/03/20 產業特刊 救市火力全開！降息1碼 推台版QE注資中小企業 04:102020/03/20 財經焦點 中視新聞全方位報導收視雙冠 04:102020/03/20 娛樂新聞 拉下前總統、破解假新聞、拒當讀稿機 04:102020/03/20 藝文副刊 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 勤業眾信：陸零售業恐入不敷出 04:102020/03/21 全球財經 財經熱門新聞 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 心淌血…散戶斷頭股飆漲停！背後黑手是… - 財經 搶救美頁岩油！川普驚爆1句話 油價瘋了狂噴30％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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