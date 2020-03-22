大陸河南省政府新聞辦21日下午召開河南省新冠肺炎疫情防控新聞發佈會，回應工業企業復工復產等問題。據新浪財經引述河南省工業和信息化廳副廳長郝敬紅表示，統計截至3月20日，河南省規模以上工業企業的2萬664家數中，已有1萬9425家企業復工，換算復工率為94％，同時200戶重點企業已全部復工。

(旺報 )