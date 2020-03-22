北韓官媒：川普致函金正恩 願合作共同抗疫 07:242020/03/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國營北韓中央通信社（KCNA）今天報導，美國總統川普已致函北韓領導人金正恩，表達攜手合作共同對抗2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情的意願。 報導稱，川普「表達攜手合作共同抗疫的意願，並稱他對金正恩主席致力保護人民，避免受疫情嚴重威脅的抗疫努力，深感欽佩。」 報導未交代金正恩何時收到川普的信函。 (中央社) #川普 #金正恩 #報導 #抗疫 #合作 也許您會感興趣 國際熱門新聞 非種族歧視！川普狂稱「中國病毒」怪陸 另有目的 - 國際 義大利新冠肺炎新增793死 再創新高！ - 國際 慟！自願照顧重症病患 義大利護士發燒後投河自殺 - 國際 戳到痛處？記者提關鍵問題 川普動怒羞辱他 - 國際 全身著火、像吞玻璃！她曝新冠肺炎恐怖症狀 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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