國營北韓中央通信社（KCNA）今天報導，美國總統川普已致函北韓領導人金正恩，表達攜手合作共同對抗2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情的意願。

報導稱，川普「表達攜手合作共同抗疫的意願，並稱他對金正恩主席致力保護人民，避免受疫情嚴重威脅的抗疫努力，深感欽佩。」

報導未交代金正恩何時收到川普的信函。

(中央社)