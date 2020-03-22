總部位於加州的分子診斷業者賽飛公司（Cepheid）今天表示，美國食品暨藥物管理局（FDA）已批准冠狀病毒首宗快速診斷檢驗，約45分鐘就可得知結果。
路透社報導，賽飛發表聲明說，它已獲得緊急使用此檢測的FDA授權，將主要運用於醫院和急診室。賽飛打算從下週開始交貨。
按照當前檢測制度，採樣必須送往集中式實驗室檢驗，結果可能得花好幾天才出爐。
賽飛指出，這項針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的診斷檢測，是研發供全球超過2萬3000台自動化基因艾斯柏特分析儀（GeneXpert Systems）運用，但未交代詳情。
賽飛總裁柯克蒙德（Warren Kocmond）在聲明中表示，此系統無需執行檢驗的使用者接受任何特殊訓練，且能24小時運作。賽飛未明言，這項檢測的費用。
美國FDA一直致力推動擴大武漢肺炎篩檢量能，與此同時，世界衛生組織（WHO）則呼籲，抗疫所需的健康裝置，必須嚴守「秩序與紀律」。
(中央社)
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