美國新冠肺炎疫情拉警報，全美已約2萬人確診，連白宮也失守！美國副總統彭斯（Mike Pence）辦公室一名職員新冠病毒檢測呈陽性確診。彭斯今天表示，他與妻子今天將接受新冠病毒檢測。

面對辦公室一名成員確診感染新冠肺炎。彭斯今天在白宮記者會上表示，雖然醫師評估他與這名確診者沒接觸，不需接受檢測，但身為副總統，且負責白宮新冠肺炎任務小組，他自認有檢測必要，因此他與妻子凱倫（Karen Pence）今天會接受檢測。

彭斯與川普兩週前在佛州接待巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）代表團後，傳出波索納洛的發言人沃恩加藤（Fabio Wajngarten）新冠確診。彭斯與川普2人曾和沃恩加藤合影，川普後來在輿論壓力下接受檢測，結果呈現陰性。如今傳出彭斯辦公室成員確診，新冠陰影再度籠罩白宮。

彭斯今天仍強調，確診的辦公室成員16日起就未到白宮上班，目前情況良好，他與總統川普都未與確診成員有任何接觸。

文章來源：Pence says he and wife will be tested for coronavirus
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(中時電子報)

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