艾美（凱特琳黛佛 飾）和茉莉（比妮費爾德斯坦 飾）為求考上好大學，相約高中四年完全捨棄社交生活，雖然她們如願以償，卻在畢業前夕驚覺，身邊那些夜夜笙歌的同學，竟一個個錄取名校，成功兼顧玩樂與課業，專心讀書的自己才是「魯蛇」。不願服輸的二個女孩，決定在畢業典禮的前一晚徹底解放，一夜玩回本。

二○○七年大獲成功的《男孩我最壞》，顯然對本片影響頗深。該片描述高中男孩為博取女神芳心，謊稱自己有假證件可以買酒，主角接著度過了一夜荒唐，友誼也經歷破滅與重建，二部片最大的不同，在於前者是男孩觀點，《A+瞎妹》則是女孩視角。

以往的美國青春電影，高中女生容易被物化呈現，或被描繪成心機、無知、拜金，這次在女性編導的巧手詮釋下，獲得了嶄新的面貌。然而，聲稱讓女性獲得解放，卻可能等同將之置於另一個框架底下，反而無味。但本片編導帶領觀眾直視女性敏感、脆弱的面向，也試圖告訴我們例如好色、搞破壞等所謂的「惡習」，絕非高中男生的專利。

影壇新星凱特琳黛佛與比妮費爾德斯坦，連珠砲式的鮮活鬥嘴又怪又迷人，在在令人捧腹，是至臻完美的喜劇組合，堪稱本片成功關鍵。

《A+瞎妹》中有許多荒唐搞笑場面。（圖／車庫娛樂提供）

《A+瞎妹》上映日期：3月20日

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《A+瞎妹》電影海報（圖／車庫娛樂提供）

(中時電子報)