巴西衛生部今天指出，巴西已確診1128起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例，包括18起死亡案例，全國各地都出現感染源不明的社區感染病例。

聖保羅州政府今天確認新增6起新型冠狀病毒疾病死亡案例，總計15起，加上里約熱內盧3起，巴西已有至少18起死亡案例。

聖保羅州的15起死亡案例都在首府聖保羅市發生，所有患者都有心臟病、糖尿病和高血壓等病史，年齡介於49至93歲。

衛生部指出，政府將不再更新疑似病例數據，因為全國各地都有感染源不明的社區感染，任何人只要出現感冒症候群，都可能是疑似病例。

到目前為止，巴西只對症狀嚴重的患者進行病毒檢測。衛生部稱，再過一週將在全國配發500萬組快篩檢驗試劑組，對輕症患者進行檢測。

為遏制新型冠狀病毒傳播，聖保羅州政府今天宣布24日起至4月7日在全州645個城市採取隔離措施，關閉商店，只允取藥房和超市等供應基本民生物資的行業開門營業，重申民眾待在家裡保持社交距離防疫的重要性。

關閉學校和商店、限制旅行和禁止集會等隔離措施，改變了城市風貌，過去交通繁忙雍塞的街道，現在變得空空蕩蕩，而民眾只想知道，冠狀病毒疾病疫情何時會過去，何時可以恢復正常生活。

巴西衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）昨天指出，巴西的疫情才剛開始，依照趨勢，國內感染病例應從4月開始暴增，6月達顛峰，7、8月後減速。

政府和社會大眾都知道，長期採取隔離措施對社會經濟將造成嚴重損害，但在達到多數人感染病毒，產生可能的群體免疫效果前，取消遏制病毒傳播的限制措施，感染病例將無可避免地增加。這也是目前的一道防疫難題。

(中央社)