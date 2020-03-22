義甲尤文圖斯出現第3位新冠肺炎患者，前鋒狄巴拉(Paulo Dybala)自曝與女友奧瑞亞娜都已染病。22日統計，義大利成為全球疫情最嚴重的災區，5萬多人感染，超過4800人死亡，6000人康復。

26歲的狄巴拉推文表示：「向大家報告一聲，我拿到新冠檢測(Covid-19)的結果，我和奧瑞亞娜都是陽性，幸運的是我們狀況都很好，謝謝你們。」

在狄巴拉之前，尤文還有後衛盧加尼(Daniele Rugani)、法籍中場馬圖伊迪(Blaise Matuidi)染病。另一位前鋒伊瓜因(Gonzalo Higuain)則是在徵得球隊許可之後，前日搭乘私人噴射機逃回老家阿根廷。葡萄牙球星C羅(Cristiano Ronaldo)是第一個離境的隊員，全家人避居在馬德拉島上的豪宅。此外，義大利傳奇後衛馬迪尼(Paolo Maldini)父子也都證實染病。

(中時電子報)