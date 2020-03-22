臺中市政府鑒於新冠肺炎已漫延全球，海外國人陸續返臺，為機先防處民眾聚集大型娛樂場所，引發新冠肺炎群聚感染，形成防疫壓力，由衛生局、民政局及警察局針昨(21日)天深夜至今天凌晨，持續突襲臨檢台中各大夜店，展開聯合稽查，除了解店家防疫措施，及宣導防疫與衛教觀念外，並藉由聯合稽查了解是否有居家隔離(檢疫)民眾，擅離住居所且流連夜店情事，避免成為防疫破口。

臺中市政府於21日深夜，聯合稽查臺中市南屯區及西屯區等多家年輕人易聚集之夜店，並由警察人員透過「M-POLICE」查詢是否有應居家隔離(檢疫)民眾擅離住居所情事，以展現積極防疫、維護治安、守護家園的決心。

警方針對大型夜店進臨檢，要求店家落實入場前量體溫以及店家消毒措施，防堵夜店成為防疫破口。(台中市警局提供)

警方勤前任務分配後，立馬展開稽查行動。（台中市警局第四分局提供／陳世宗台中傳真）

市政府未來將不定期結合警察、衛生及民政單位實施聯合查察，呼籲目前正在居家隔離(檢疫)民眾，應確實遵守政府規定，不要趴趴走，以免遭到重罰，也請業者要加強防疫措施，提供安全的消費場所。警察局也會持續配合衛生及民政單位加強防止居家隔離(檢疫)對象擅離住居所情事，以期提供市民一個安全的生活環境。

(中時電子報)