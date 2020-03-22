小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（15日）新聞重點。

【1】江啟臣聯手15縣市長 打破一條鞭

為兌現「接地氣」與整合國民黨戰力，國民黨主席江啟臣明將邀請15名藍營百里侯、立院黨團幹部、智庫學者，針對防疫紓困各地需求、國土規劃法修惡、鄉鎮市自治選舉可能廢除等重大議題展開政策共識會。國民黨團總召林為洲說，國民黨需要多元聲音、充分討論、凝聚共識，不再是一條鞭。

【2】新聞透視》不分區倒下 國民黨損兵折將

退將出身的國民黨新科立委吳斯懷，一言一行都被外界以顯微鏡放大檢視，其書面質詢屢成箭靶，昨又被爆出「共機繞台不能算對我國挑釁」言論，遭黨中央火速切割乾淨。不過，國民黨絕不能忘記，被外界稱為「史上最難看」的不分區名單，如果割不掉，那麼未來4年都會是同舟共濟的夥伴，名單中成員有人倒下，國民黨也不會好到哪裡去。

【3】負面新聞不斷 髮膠聯盟毀形象

超級籃球聯賽（SBL）這個名字，近年早被許多負面新聞衝擊到千瘡百孔，也被鄉民稱為「髮膠聯盟」或「把妹聯盟」，暗喻SBL球員都不肯專注在比賽與提升能力，反而把焦點放在把妹或逛夜店上，成力煥涉賭案件不過是冰山一角。

【4】小孫子去買糖卻溺水 阿嬤好痛

花蓮縣富里鄉永豐村鱉溪上游石厝溝，發生10歲孩童溺斃意外。住在台東、就讀國小的范姓三兄妹，回永豐阿嬤家準備掃墓，21日下午因天氣炎熱，與鄰居2名就讀國小女童，一起到吉哈拉愛橋附近水域戲水，讀小四的小弟不慎溺水，消防人員獲報雖火速將他送醫急救，仍不幸喪命，得知噩耗的阿嬤悲痛不止，向警方泣訴「孫子只說要去買糖果啊！」。

【5】民眾宅在家 汽油銷量跌5％

新冠肺炎讓民眾「宅」在家，讓加油站發油量慘七七。根據經濟部最新統計，今年前2個月全台加油站發油量共少掉8300萬公升，比去年同期滑落5％。加油站業者更表示，3月分恐更慘，加上油價大跌民眾緩加油關係，本月整個車次與發油量足足少掉10％到20％。

(中時電子報)