馬來西亞歌手黃明志創作詞曲、自導自演的2020高雄觀光主題曲《出去走走》，MV昨（21）日首播，介紹高雄各處景點，片尾高雄市長韓國瑜驚喜現身，邀黃明志喝咖啡。
2020高雄觀光主題曲《出去走走》，上架YouTube不到12小時，已經累計超過30萬次觀看。MV裡黃明志坐在1台貨車上，走遍高雄各處景點，包括愛河、中央公園、旗津、蓮池潭龍虎塔、六合夜市、衛武營迷迷村等，曲風相當活潑洗腦。
MV最後還有彩蛋，韓國瑜叫醒睡著的黃明志，黃明志醒來後卻指著韓國瑜叫「郭子乾、蘇貞昌」，要求合照，韓國瑜連忙否認說「不對、不是」，並說要請黃明志喝咖啡。
網友看完MV大讚，「聽了讓人心情很愉快的歌，看了MV更是想去高雄走走」、「看完這首MV，我決定去高雄走走」、「真是太厲害了！」「這錢花的可以～我是北部人，一首歌讓我對高雄的印象都有了」、「超讚！果然沒有讓人失望，拍得太美了，想去高雄！」
(中時電子報)
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