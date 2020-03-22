為防肺炎疫情擴散，國內籃壇最重要的賽事SBL聯賽被迫延賽，不少球員只趁此進行自主訓練，但卻有球星到球場大賭一把遭警方查獲。警方在三重查獲一處德州撲克賭場，赫見SBL球星成立煥躲在角落掩蔽身分，成男宣稱只是吃完熱炒後，要向友人拿5萬元欠款，順手替友人玩2把，但球團得知後，認為球員涉賭影響球團形象，宣布將成力煥開除。

三重分局日前掌握消息，疑有自台北市入侵三重經營德州撲克職業賭場流竄，於20日20時許，由三重分局偵查隊長鄭偉豪率分局偵查隊共16名員警，假扮成熱炒攤客人埋伏監控破獲賭場，共查獲19人、約65萬賭資。

成力煥在IG上自白遭捕過程（翻攝照片／戴上容新北傳真）

據了解，經賭場以高學歷美女荷官為特色，吸引賭客上門，賭場以社區大樓門禁管制作掩護，並派員在賭場樓下把風監控，以逃避警方查緝，警方利用雲龍車辨系統，掌握賭場動態，再假扮熱炒攤客人，連日深入探訪埋伏多時，才順利攻堅查獲該賭場。

警方出入現場時，發現一名高大賭客掩面躲在牆角，反而引起注意，經過清查，發現他竟然是SBL球星成力煥，但成男否認聚睹，強調自己只是和2名友人吃完熱炒後，有朋友說要還他5萬元欠款，他去拿順手完一把，也不知輸贏如何。但警方查出，賭場負責人就是成男的友人。

事後球團接獲消息，也發出聲明表示，成力煥涉入不正當場所，違反球隊管理規範，處以「立即離隊」，對造成社會大眾及球迷不佳觀感，向外界道歉。

警方表示，經清查共計查扣總賭資新台幣32萬4500元、抽頭籌碼1萬1850元、賭客籌碼共29萬1550元，全案訊後依刑法賭博罪將賭場楊姓老闆、謝姓荷官、把風帶客人員共3人移送新北地檢署偵辦，其餘蕭姓賭客19人等，則律以社會秩序維護法查處並沒入賭資。

(中時電子報)