旅客人龍中不時可見國外留學生戴著防護面具、穿著隔離衣，高度防疫裝備入境。（陳麒全攝）

吳同學表示，為了這次搭機回台，特別從網路亞馬遜（Amazon)花了200多元的加幣，訂購了一個防毒面罩，從出門、搭機，在一路回台10幾個小時途中，除了用餐之外，一直都載著。（陳麒全攝）

陳同學說，國外留學生不是防疫破口，會遵守現在政府的規定，好好地在家裡居家檢疫14天，不會到處亂走，也請大家不要歧視國外回來的留學生。（陳麒全攝）

陳同學說，國外留學生不是防疫破口，會遵守現在政府的規定，好好地在家裡居家檢疫14天，不會到處亂走，也請大家不要歧視國外回來的留學生。（陳麒全攝）

受到新冠肺炎疫情全球肆虐的影響，在全球各國或各城市陸續封鎖後，在國外的留學生出現逃難潮，紛紛趕著搭機回台避疫。22日清晨返台的留學生表示，他們不是台灣的「防疫破口」，不希望在此刻回台受到汙名化。

新冠肺炎疫情在歐美延燒，陸續有國家或城市為了防疫封鎖，中央流行疫情指揮中心也在日前宣布全境封鎖後，旅外的國人或是留學生，也在近日內紛紛選擇回到台灣，桃園機場從清晨4時起，從美國、加拿大、德國、荷蘭等地飛抵台灣的班機陸續抵台，近千名旅客在下飛機後，填寫入境健康聲明卡等檢疫證明，並核實在台資料與聯絡電話，取得居家檢疫通知書入境，若有發燒狀況，則進一步分流安排篩檢，旅客人龍中不時可見戴著防護面具、穿著隔離衣，高度防疫裝備入境。

1從加拿大溫哥華回台的吳同學表示，為了這次搭機回台，特別從網路亞馬遜（Amazon)花了200多元的加幣，訂購了一個防毒面罩，從出門、搭機，在一路回台10幾個小時途中，除了用餐之外，一直都載著。在機上有一段時間睡著了，還突然覺得呼吸不順暢，差點悶死。但是為了保護自己，還是戴著比較安心。

另一位從美國西岸回台的陳同學說，父母覺得目前美國的疫情有點危險，所以要求她先回到台灣，身上的防護衣是很早之前就在網路上訂購的，聽其他同學說，現在要訂已經要等，沒有之前那麼方便。

陳同學也提到，台灣最近幾天的確診案例大都是境外移入，有一部分是國外留學生，網路上看到一些留言提到，歐美留學生在此刻返台，反而成為台灣防疫的破口。

她說，我們留學生在國外都有好好的保護好自己，不管是自我健康管理、還是戴口罩，現在雖然因為國外疫情的關係，選擇先回到家，也會遵守現在政府的規定，好好地在家裡居家檢疫14天，不會到處亂走，也請大家不要歧視國外回來的留學生。

(中時 )