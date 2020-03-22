因新冠肺炎疫情持續擴大，秘魯緊急宣布中斷陸海空及河運運輸，導致有132名台人滯留秘魯，並向外交部求救，其中72人已自費搭包機到美國，將轉機陸續返台，剩下60人仍續留當地，部分的旅客還宣稱要繼續旅遊，讓資深主播張雅琴看不下去怒轟，不過現她透露，其實留下來的台人是有苦衷的。

滯留秘魯的團員透過台灣友人向張雅琴喊冤，表示一切都是誤會，因為班機被祕魯取消了，只能繼續留下，其中1名S先生和電視台視訊連線，透露大部分的台灣人都是想要離開的，沒什麼人想要繼續玩，「有些人是被困在沒有機場或者是一些小城鎮，因交通停擺，所以也就動彈不得」。

得知背後真相後，張雅琴也欣慰表示，很高興他們不是為了玩，才不上專機，但也覺得怪怪的，「外交部長是說：『大部分都希望能夠繼續留下來，所以我們就尊重他們意願』，那到底是想玩留下來，還是不得已上不了飛機？或是分兩派？」讓她好奇現在的情況，也盼能盡快明朗。

(中時電子報)