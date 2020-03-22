新冠肺炎疫情持續增溫，不過蔡政府防疫表現及措施令國人有目共睹，其中中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表現使其贏得高滿意度！對此，資深媒體人黃創夏點出國民黨不敢面對的真相，該文也引來前民進黨立委林濁水回應。

黃創夏在臉書點出國民黨不敢面對的真相。他說國民黨靠「民進黨會選舉，不會治國」這咒語，他們一再騙選民支持他們班師回朝，沒想到，民進黨已經學會在必要時，找對的人來治理。

這篇文章引來許多回應，其中林濁水也回文表示「這些人早在位子上，不必再找。只要總統放心，不再鉅細靡遺地抓來手中不斷反覆想想就OK。這豈不就是愈合憲而行就愈OK？」

其他網友也紛紛表示「其實多年來就發現凡是經過民進黨執政過的縣市都會進步，反之，從沒輪替過的如苗栗、南投都依然落後⋯⋯而且落後很嚴重」、「成長/學習是台灣人在挫敗困境中能異軍突起的能量，攜手守護台灣」、「民進黨不止會選舉，也很會治國」、「民進黨進步了，所以我支持民進黨，事實證明我支持對了！加油，我們一起為台灣努力」、「因為民進黨的時鐘（時中）有在前進，國民黨的時鐘看似華麗，卻停滯不前」、「是國民黨看不見別人已轉型，蛻變」、「有輪替才會成長」、「事實證明⋯民進黨比國民黨更懂得治國」。

(中時電子報)