葉姓男子受朋友所託，在朋友出國留學期間，協助朋友的女友在夜市擺攤做生意，沒想到葉佯稱要替朋友的女友按摩，不但偷親她、撫摸她胸部、下體外，甚至將手指伸進她褲內性侵得逞。台北地院依強制性交罪判葉男3年10月徒刑。

判決指出，已婚葉男的朋友，與女友在北市某夜市經營攤位，因自己要出國留學，遂請託葉男在他出國留學期間，協助他女友照看攤位。2017年8月，葉男與友人女友整理攤位準備營業，見對方在攤位後方倉庫使用電腦輸入資料，趁四下無人之際，以幫她按摩為由，碰觸她肩膀、小腿、大腿，進而親吻她。

之後，葉見對方身著短褲，用手撫摸她下體、另隻手則伸進她上衣領口撫摸胸部。她將葉男手推開，把身旁布偶抱在胸前，以防葉侵犯。但葉視若無睹，竟將手指自她短褲下緣伸入褲內性侵得逞。葉見她不停哭泣，才罷手離去。她打電話向友人哭訴，並赴醫院驗傷報警處理。

庭訊時，葉男辯稱對方沒有拒絕，但法官依據葉男及妻子事後分別傳訊息給被害人及其男「對不起」等訊息，不採信葉男說詞，依強制性交罪判刑3年10月。可上訴。

(中時 )