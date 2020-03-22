新冠肺炎疫情持續延燒，全球100多國都出現病例，確診人數已達30萬4526例、死亡人數12973人。隨著疫情蔓延，各國也紛紛祭出不同程度的封鎖政策。

台灣昨（21）日新增18例確診、1例死亡，累計153例確診病例，死亡病例2人。

義大利今日通報793例死亡病例，再創單日新高紀錄，目前累計確診達5萬3578例、死亡人數4825人，成為全球死亡人數最高的國家。

西班牙確診病例也暴增4946例，累計達2萬4926例，死亡病例增加324人，累計1326人死亡。美國於當地時間21日中午，確診病例也累計超過2萬例，成為全球病例第四多的國家。德國、伊朗累計病例也都已超過2萬例，其中德國出現歐洲首例境內傳染。

3月21日

台灣地區新增18例，累計確診153例。

泰國政府宣布新增89起病例，累積病例達到411例。

美國總統川普宣布紐約州為重大災區。

3月20日

全球確診人數為24萬5452例，死亡1萬0048人。

(中時電子報)