前皇馬主席桑斯(Lorenzo Sanz)於周六晚間(21日)因新冠肺炎病逝，他今年76歲。桑斯的兒子在推特沉痛表示：「我父親的下場不該是這樣，他是我見過最認真最優秀的人，他畢生奉獻於家庭和皇家馬德里。」皇馬球團同日發文哀悼。

桑斯於1995-2000年出任皇馬主席，幫助皇馬兩奪歐冠，簽下過卡洛斯(Roberto Carlos)、席多夫(Clarence Seedorf)、蘇克(Davor Suker)等名將。後來因財務經營不善，桑斯在2000年的選舉敗給佩雷斯(Florentino Perez)，讓出主席寶座。數年後主席一度懸空，桑斯試圖回歸但沒有成功。

大約十多天前桑斯出現感冒症狀，呼吸困難就醫，當時他狀況已經很糟，血液中缺乏足夠氧氣，最後引發腎衰竭。西班牙至22日累積超過2.5萬人感染新冠，死亡數超過1300人，有2100人康復。

(中時電子報)