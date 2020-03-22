台灣連日新冠肺炎病例大增，民眾到各賣場瘋衛生紙，逼得廠商祭出每人限購一包。有民眾目擊大媽搶購衛生紙的狠勁，她自備購物入店，裝好裝滿9大包衛生紙和廚房紙巾，完全不留給別人。網友在臉書社團痛批，到底是怎樣，一粒卡臣需要這麼多衛生紙？

原PO在《爆怨公社》分享大媽掃光衛生紙的現場觀察。只見照片中一名大媽自備手推車，下面疊了4箱，還繼續狂放9袋衛生紙及廚房紙巾，堆得比人還高。後來發現，衛生紙區架上空空如也，其他人完全沒得買。氣得他上網幹譙，「到底？到底？到底？他X的搶衛生紙到底要幹嘛？沒有衛生紙會怎樣？暴怒！」

看到堆得比人高的衛生紙，網友超傻眼，「這是多數呆丸郎的天性--悲哀啊！」、「搶來吃的吧！萬一封城時，能煮衛生紙粥喝」、「請原諒智商像小孩一樣的人」、「搶完衛生紙，再搶口罩跟酒精，然後換罐頭，米，泡麵，再回頭搶衛生紙，無限循環……」、「一粒卡臣需要9大包衛生紙，太誇張了」、「搶衛生紙代表著台灣文盲還真不少，這個大媽妳成為笑柄了。」

(中時電子報)