義大利是歐洲各國中新冠肺炎最嚴重的國家，死亡人數甚至已超過大陸官方數字，但一名8旬老翁卻說自己是在「全世界最安全的地方」，原來他已在孤島上住了31年。老翁表示自己從未感到孤單，也分享獨自一人的解悶方法讓大家參考。

這名老翁莫蘭迪（Mauro Morandi）31年前航海時，意外發現了布代利島（Budelli），立刻愛上當地無污染的天然環境，雖然面積只有1.6平方公里，但卻是國家公園的一部分。莫蘭迪在小島的「看守人」過世之後接手他的職位，開始了獨自一人的生活，被外界稱為「現代魯賓遜」。

據《CNN》報導，莫蘭迪表示並不害怕新冠肺炎，「我在這裡覺得很安全，這座島讓我有全面的保護，沒有人來這裡，就連一艘船都看不到，完全沒有風險。」但莫蘭迪對於住在義大利摩德納（Modena）的親友，也感到相當憂心，「他們正面臨艱難的時刻。」

疫情爆發之前，偶爾會有遊客來到島上，莫蘭迪會陪他們一日遊，但現在義大利政府嚴格控管，意味著他將得不到來自島上的任何食物。莫蘭迪的時間花在欣賞海景、呼吸新鮮的空氣，以及收集木材、準備自己的伙食。

莫蘭迪說：「我很無聊，所以我花時間拍沙灘、野生動植物和風景的照片，再PO到網路上，有很多人看。」至於近期內沒有人登島，他也並不擔心。

莫蘭迪表示，自己每個冬天都是關在屋子裡度過，最多就是在廊下打發時間，認為有人連在家待14天都辦不到，是件荒謬的事情。他說：「我看了很多書，然後思考。可能很多人害怕閱讀，因為這會讓他們開始思考。」他說，自己從一個每年都要旅行的人變成孤島看守人，不再想出遊，卻從未感到孤寂。

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(中時電子報)