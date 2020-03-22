新冠肺炎疫情延燒全球多國，台灣累計153例確診病例，大多為境外移入，政府也陸續針對各國進行不同程度的旅遊警示。日前新北市中和里長帶團遊歐，在臉書打卡引發爭議，近日又有民眾被發現，明知有感染風險仍出國玩，挨轟自私。

網友在《Dcard》PO出3月9日的一則臉書打卡截圗，內文寫道「這輩子一定要坐一次阿聯酋航空，期待已久的埃及之旅，冒著生命危險也要去，其實是旅費6萬不能退太貴啦」，指出「武漢疫情讓機場真的人空空」、「我們真的會很小心～別再唸了」、「如果不相信就別靠近我們」、「旅途愉快一切平安」。

另外，也有人3月5日在臉書打卡，出發前往杜拜，「遠離台灣媒體24小時的轟炸」，且該團團員都是一人三個座位，「看來可以躺著休息了！太棒了！歡樂的開始是好兆頭！」

相關PO文不斷被網友搜出，紛紛大罵「支持資訊公開透明，尤其是對這種自私的人」、「誇張，什麼叫冒著生命危險也要去，真的那些醫護人員與防疫人員覺得心很累」、「說什麼害怕就不要靠近她那醫護人員怎麼辦？」「這種硬要出國的人，我才不信他們回國會乖乖居家檢疫」、「真的好自私」。

根據外交部旅遊警示，3月16日將埃及提升為「第三級」，非必要應避免前往當地旅遊，14天內有埃及旅遊史，入境返國後須居家檢疫14天，於17日零時起生效實施。杜拜則在3月14日提升旅遊警示為「第三級」，17日零時起生效實施。

(中時電子報)