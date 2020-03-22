一名就讀新北市某國中的國三的女學生，因為熱衷網路交友，在交友軟體認識一名貨車搬運工，雙方一聊就天雷勾動動地火，在網路上互稱老公老婆，男方雖然知道對方年僅國三，但仍不斷邀約對方到自己家中，一個月內就猴急的連續「啪啪啪」6次，直到女方懷孕，自行跑去醫院墮胎讓家人知道後整件事才爆發。

據了解，這名國三女生因為沉迷網路，2019年1月間在交友社群中，認識一名貨運工，雙方在網路上聊沒幾次，就彼此互生好感，還互稱老公老婆。

但男方知道對方僅是未成年國三學生，仍不斷的邀約女方到家中作客，女方也欣然答應，事後一個月內，多次到男方家中，男方更猴急地練續6次在家中與果鍾女發滾床愛愛6次。

但國三女隔月卻發現大姨媽遲遲未來，在擔心受怕中，偷偷前往診所檢查，果然發現自己中獎懷孕，但是卻不敢告訴男方與家人，又害怕受責難，於是要求進行墮胎，但因為行為異常被家人發現，發現才國三的女兒竟然懷了別人的種，逾時執意對搬運工提出告訴，但男方表達誠意進行和解，法院將搬運工判1年8個月，緩刑2年。

(中時電子報)