BMW疑駕駛酒駕，轉彎時失控撞擊路旁電線杆及騎樓樑柱，救護人員動用破壞工具，耗時近半小時才將駕駛救出。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

BMW疑駕駛酒駕，轉彎時失控撞擊路旁電線杆及騎樓樑柱，救護人員動用破壞工具，耗時近半小時才將駕駛救出。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

台中市太平區新平路二段和宜欣四街交叉路口22日凌晨2時45分發生一件BMW自撞電線桿車禍，附近民眾聽到一聲尖銳的剎車聲響，出門一看一輛BWM卡撞上電線桿，車頭全毀、前輪噴出，駕駛受困車內，經打119報案，救護人員使用破壞工具耗時半小時才將駕駛救出送醫。

經了解32歲賴姓男子帶妻兒和朋友聚餐後疑似酒後開車，行經由新平路二段欲返回住處，快到家時，疑不勝酒力，轉彎時失控撞擊路旁電線杆及騎樓樑柱，波及1輛機車及2輛腳踏車，未傷及他人，經消防隊人員前往救護至中國醫藥大學就醫，目前無生命危險。

太平警方前往處理，經查，賴男抽血後，有酒精反應，換算酒測值約1.2MG／L，頭部輕微腦震盪及身體輕微挫傷，目前意識狀況清楚，無生命危險；另所幸妻子潘女、兩子無受傷。

太平警方呼籲，民眾勿酒後駕車，損人不利己，警方也持續不間斷取締酒後駕車勤務，落實酒駕零容忍之決心。

(中時 )