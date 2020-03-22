新冠肺炎疫情蔓延全球，許多國家祭出鎖國、禁止大型集會等禁令，防堵病毒繼續擴散；值得關注的是，健身房已發生多起群聚感染事件，讓不少熱愛運動的民眾人心惶惶。對此一名海外華人後悔地說，「誠心建議不要不信邪，如果讓我再選一次，我絕對乖乖待在家裡。」

一名海外華人在PTT發文指出，目前處在美國新冠肺炎疫情最嚴重地區之一的加州，雖然心裡很害怕，但在這之前不想放棄連續3年多、未間斷的健身進度，加上一直覺得火還沒燒到他們的地方，因此仍然每天去健身房，期間會離咳嗽的人遠一點，使用器材前也會瘋狂消毒。

他坦言，「自己算是身體一直都很強壯的類型，就真的是在賭不會中。」然而就在加州宣布全縣封城，他發現自己出現乾咳、喉嚨痛，並且有輕微的呼吸困難，「前三天真的咳得很慘，後來咳嗽稍微好轉，但整個人依舊不舒服；看著每天的肺炎報導，心裡充滿著絕望，每個病患的症狀看起來都跟自己身上正在發生的十分類似。」

他無奈地說，「美國不給驗，真的中了的醫療費用一般人也難以負擔，而我也不想帶病回台灣感染家人或製造防疫破口，整個裡外不是人，只能繼續看著這些報導祈禱疫苗快出來、祈禱自己其實只是流感；現在咳嗽依舊，身體稍微好轉，但相信沒有人想拿自己身體開玩笑，如果讓我再選一次，我絕對乖乖待在家裡。」

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(中時電子報)