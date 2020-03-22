衛福部長陳時中的設計師兒子陳彥安設計罷韓T桖(左)、疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 2位醫師兒遭爆本月出國遊玩(右)。(圖/合成圖，本報資料照)

新冠肺炎疫情逐漸在全球擴散，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳20日卻被爆料2個醫生兒子分別在3/4、3/14休假去美國玩，在網路引起熱議，指揮官陳時中兒也被爆無視疫情回國搞罷韓。許多網友憤怒表示「蔡政府這次鑄下大錯了！」。

原來，張上淳2位醫師兒子遭爆分別於3月4日及3月14日出國赴美旅遊、開心滑雪。張上淳則對此表示，他有兩個兒子是醫師沒錯，其中3月14日要出國的這位已經取消出國，「另一位3月4日出國赴美」，但當時醫事司還尚未將美國列入二級警示，「因此符合資格，並未違反規定」。

但事實上，政府早已於2月25日開始分級醫護人員出入境限管制。張身為疫情中心相關專家，卻在未具公務行程、也明顯知曉疫情嚴重性下，還強行讓子女出國。

令人更搖頭嘆息的是，陳時中兒子設計師陳彥安，日前替Wecare高雄繪製一款「洗手罷韓」T恤，強調防疫與高雄發展同樣重要。呼籲大家洗手做防疫，還強調「高雄人手洗乾淨回家投票」。

兩防疫主官爭議接連爆發，，對比先前新北女里長出國就遭獵巫式攻擊，引起1450撻伐。「蔡政府的『雙重標準』實在讓人搖頭」。其他網友也紛紛表示「建議蔡英文，應該即刻撤換指揮官陳時中、張上淳醫師」、「X殘沒藥醫」、「說的有理」、「底下人出事，蘇貞昌又要裝死了嗎？」。

(中時電子報)