新冠肺炎肆虐，全球陷入口罩荒，未料卻傳出我國出口援贈友邦巴拉圭口罩，外交部則澄清，援贈巴拉圭口罩是大使館就地進行緊急採購，並非國內輸出，對於未經查證即散播不實的假消息，外交部除強烈譴責外，也已依法移請司法機關偵辦。對此，國民黨台北市議員羅智強分析後怒批這種政府，除了「不要臉」以外，還能怎麼形容呢？

羅智強在臉書指出，外交部在巴拉圭敲鑼打鼓，說捐贈巴拉圭100萬片口罩，台灣民眾看到巴拉圭媒體的報導，當然覺得不平衡，「台灣自己都不夠，還拿去送友邦？」外交部牛皮被戳破，才不得不承認，「口罩是在巴拉圭當地採購的」。

「試問，外交部用巴拉圭的口罩送巴拉圭，這叫作捐贈口罩嗎？」羅智強諷刺表示，只能說是捐贈金錢。他說與友邦之間的合作無可厚非，但這樣吹噓，巴拉圭人民知道了，會做何感想？

然而，羅智強認為，外交部真正惡劣的是，居然說評論這則新聞的台灣人民「散播惡意言論」，還要提告。巴拉圭當地的媒體報導「台灣捐贈口罩」，誰看了不會覺得，口罩是從台灣送過去的？結果外交部的牛皮被拆穿，居然要告人民，說你怎麼把我的牛皮當真了，是散播惡意言論。「這種政府，除了『不要臉』以外，還能怎麼形容呢？」

(中時電子報)