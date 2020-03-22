儘管湖人到現在還沒公布兩名確診球員名單，能被懷疑的名單卻越來越少了！在麥基、杜德利、庫克3人公開承認自己檢測陰性後，湖人替補後衛「禿曼巴」卡魯索也在22日公開放話自己很健康，在洛杉磯也很好，但現在一切都不同了。

卡魯索強調停賽讓他感覺很痛苦，尤其是無法使用球館與訓練設施練球，「我現在不能去健身房，因為我們必須隔離，這是他們給的建議，在隔離期間他們發現球隊當中有了染上新冠肺炎，可是現在我真的迫切想要重新回到場上打球。」

卡魯索的放話，無疑等同承認自己檢測呈現陰性，如此一來，湖人剩下還沒表態的球員包含詹姆斯、安東尼戴維斯、布雷德利、丹尼格林、庫茲馬、霍華、隆多、波普、馬基夫莫里斯、威特斯、荷頓塔克、K.阿提托康波與卡庫克等13人。

到底在這13名湖人球員當中，哪兩人確定感染新冠肺炎？目前也只能繼續留給外界繼續猜疑，只是光看「小皇帝」詹姆斯最近頻頻在社群媒體上面曝光，簡直就像停不下來，恐怕也不像確診新冠肺炎模樣，反而是安東尼戴維斯很低調。

(中時 )