新冠肺炎疫情延燒，學校實體教學面臨風險，遠距教學成為重要替代方式。不過全國私校工會今天發布新聞稿指出，若疫情未失控，反對大學現階段全面實施遠距教學，因各大學尚未具備全面遠距教學的能力與條件，且讓學生在校外趴趴走，恐成為防疫破口。

教育部於3月19日以通報方式發布「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情採遠距教學注意事項」，學校因疫情停課可以進行小規模、短期內進行的遠距教學等情形，若要實施全校性遠距教學，必須先行將規畫內容報送教育部檢視後始得辦理。

為杜絕群聚感染，美國哈佛等數所名校紛紛宣布改採線上授課，日前中原大學搶開先例宣布將實施全校遠距教學，台灣大學也考慮跟進，卻遭教育部質疑「此舉是否切合防疫需求，進而降低師生風險，並兼顧教授課品質及學生學習成效」？

全國私校工會表示，教育部推行遠距教學多年，目前各大學也僅有少數課程實施遠距教學，未曾有全校所有課程均實施遠距教學的經驗。遠距教學存在不少問題，若冒然實施恐怕會影響學生受教權。

全國私校工會說，目前學校進行的同步遠距教學，由於網路頻寬不夠，學生未具足夠設備參與遠距教學，導致成效並不佳。若採非同步教學，因有不少老師從未具遠距教學經驗，加上實作課無法進行，以及管控學生出席狀況亦有疑問。

全國私校工會表示，目前國內各大學並未具備實施全面遠距教學的主客觀條件，且台灣防疫強度高於美國，在學校尚未出現確診個案下，全面實施遠距教學取代實體教學似乎不具必要性及合理性，且讓學生全時在校外「自由行」，恐怕又是另一個破口。

若疫情未失控，全國私校工會支持教育部的作法，為確保教學成效，反對大學現階段全面實施遠距教學，呼籲各大學應依教育部頒布措施，確實做好防疫工作，並建議辦理遠距教學研習，協助老師減輕備課壓力，之後再進行短期全校大規模遠距教學演練，等相關設備、技術能力與經驗完備後再來考慮實施全面遠距教學。

(中時 )