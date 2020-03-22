陳時中呼籲大家理性購買，不要過度囤貨，但蘇貞昌卻在臉書PO文要大家盡量買。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

新冠肺炎疫情蔓延，台灣確診病例不斷攀升，也引發民眾恐慌，近日各大賣場、量販店都出現囤貨潮，行政院長蘇貞昌則喊話要大家「盡量買，貨很多」。對此，市議員康裕成表示懺悔，因為自己早就買過頭。

民眾開始準備戰備存糧，就怕疫情大爆發。蘇貞昌在臉書表示，「盡量買，貨很多。多消費，也要多吃蔬果！」政府公糧庫存達90萬噸，糧食非常足夠，國內衛生紙廠6成產能就夠全台灣用，如果全開會賣不完，同時台灣也是水果王國、漁產王國、食品加工大國，在疫情衝擊、經濟趨緩的時候，政府當然鼓勵大家踴躍去買，相挺農民和業者、也增加內需市場動能。

蘇貞昌說，政府已跟各大通路商告知，請他們務必加強補貨，衛生紙廠也已增加產能，台灣的農產品更需要大家多多光顧，「有存貨、你買不完」。

對此，康裕成在臉書PO文，「蘇院長說不怕買，但是我早就買過頭了。」透露自己喜歡吃麵，跑完行程常都還餓著肚子，於是幻想回到家可以下個麵加蛋，平常很愛買卻很少煮，結果兩年下來越放越多，清點時嚇了一大跳，「可以吃一個月吧！新鮮的比較好啦！ 懺悔很愛買！懺悔懺悔」。

(中時電子報)