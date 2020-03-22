范瑋琪本月18日剛迎來44歲生日，老公陳建州特別為她低調慶生，兩人爽嗑近萬元的米其林二星高級日本料理，作為生日大餐，陳建州同時也在社群媒體上圖文並茂雙語發文，「辛苦了！我最親愛的太太～Happy birthday My Baby.」看來這對患難夫妻似乎已度過口罩風波低潮，重拾生活樂趣。

2000年出道的范瑋琪，去年底先推出單曲〈不忘〉，為入行20週年暖身，原訂2020年將推出專輯慶祝，未料計劃趕不上變化，1月底因口罩禁出口一事，於私人臉書上失言爆粗口，痛罵行政院長蘇貞昌「臭流氓、狗官」，事件爆發後人氣狂跌、粉專掀起退粉潮，並在1月30日於臉書粉專最後發文：「Goodbye good night for now.」，之後她同時關閉IG留言功能，禁止網友回應。

而患難見真情的老公陳建州隨即透過經紀人宣布，暫停包含擔任領隊的寶島夢想家所有工作，將陪伴老婆度過難關；但其實因新冠肺炎疫情全球蔓延，除2月1日和2日賽事如期舉行外，ABL3月賽事全數取消或待定，球隊3名外援及總教練也暫時離隊。

先前就有傳聞范瑋琪將於出道20周年之際推出新專輯，而消息也已在網路上偷偷早洩；全新EP《恰如其分的自己》，將於2020年上旬推出，收錄有〈恰如其分的自己〉、〈一笑置之〉、〈百憂解〉共3首歌曲，雖不知是否屬實，但從歌名看來的確是極為符合當事人這些日子以來的心境寫照。但近期新冠肺炎疫情更趨嚴重，歐美各地確診人數激增，也讓范瑋琪的復出之路再添變數。

范瑋琪（左）18日迎來44歲生日，老公陳建州特別與她在米其林二星的日本料理店慶生。（圖／翻攝自陳建州臉書）

范瑋琪出道20周年紀念之作，消息已在個人維基百科早洩。（圖／翻攝自范瑋琪維基百科）

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(中時電子報)