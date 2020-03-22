難道真的有神蹟?一名女子日前回到新北市瑞芳雙溪探視獨居80歲老母，未料整天都毫無母親下落，警消也動員搜索仍無所獲，心急之下前往「開漳聖王」廟擲茭詢問老母是否在村子附近?性命是否平安?’當場獲得3個聖茭，警消在當天深夜前往山區搜索，竟然在山區溪谷內聽到微弱的呼救聲，平安久出跌落山谷的老婦，神明顯靈的傳聞令村民嘖嘖稱奇。

據了解，該名女子在19日回到雙溪探獨自居住的80歲老母，但他回家時，連繫不上母親，家中也沒人，連鄰居都不知道下落，找了一天後都沒下文，心急地請請當地派出所協尋，但警消即使動員在村子附近搜尋，也都沒下落。

新北市雙溪一名獨居老婦無故失蹤，女兒擲茭問開漳聖王連德3聖茭，深夜指引警消尋獲跌落溪谷老婦。(熱心民眾提供)

女兒相當心急，村民建議不妨前往「開漳聖王」廟擲茭向申明請示，老婦人下落以及身體狀況，立刻獲得神明連續三個聖茭的回應，而且明確指出人就在村內而且相當平安。

警消聽聞後協請村民加入搜索行列，並將搜救範圍擴大到山區，一直到深夜警消冒雨在山區尋找時，不斷呼喊老婦名字，突然在雨聲中，聽到一股微弱的救命聲，由於聲明從下方溪谷處傳出，於是警消立刻下切搜索，果然在深達十餘公尺的溪谷中，發現嚇得直發抖的失蹤老婦。

老婦由摔落溪谷受到驚嚇無法回神，對於如何跌入也說不清楚，幸好撿有些微擦傷，對於如何跌落山谷發生無法表達，老婦獲救消息傳出，讓全村都相當振奮，紛紛向警消感謝，同時也對神明靈驗的神蹟嘖嘖稱奇。

(中時電子報)