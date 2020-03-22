新冠肺炎蔓延全球，各國衛生機關也針對防疫提出建議，然在現實社會中實踐，其實很難完全貫徹。「情歌天后」梁靜茹昨(3/21)罕見發怒，表示自己上超市，建議店員應對防疫做出處置，沒想到遭到拒絕，讓她收起溫柔個性，公開此事，直呼自己「真的很生氣」。

在 Instagram 查看這則貼文 溫馨提醒⏰ 梁靜茹 Fish Leong（@fishleong616）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 20 日 上午 2:57 張貼

全球疫情緊張，民眾不得不正視日常生活中的防疫工事，明星也不能例外，歌后梁靜茹昨上超市，排隊結帳時，發現客人之間相距不到5公分，靠得太近，因此建議收銀員可廣播，公告現場民眾排隊應保持適當距離，但對方卻回她：「無法控制」，讓梁靜茹當場生氣，公開在IG限時動態po文，直言：「不應該這樣漠視」，希望此事能被正視。

除此之外，她還拍了自己排隊的照片，示範目前排隊應該保持如照片中的距離，甚至可以更遠，又錄製影片給家鄉馬來西亞的人們，呼籲眾人應遵守政府的政策規範，「請盡力之後，再告訴我『聽天命」，還說了重話，表示如果是沒照顧好自己、照顧好家人，「你就是加害者，所以請『管好自己』」。

(中時電子報)