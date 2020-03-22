受到近來天氣多變、溫度變化劇烈的影響，使得家禽免疫力下降而罹病，彰化縣動物防疫所日前接獲大城鄉一處雞場通報，裡面有大量雞隻異常死亡的情形，經家衛所確診感染H5N2及H5N5亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員昨天進場撲殺清場及消毒工作，總共撲殺數量超過2萬隻雞。

雞場主人表示，上週工作時發現一堆雞好像吃了安眠藥似的，病懨懨的躺在飼料口旁邊，開始驚覺不對勁，加上最近天氣開始變得炎熱，有可能是天氣變化大，造成雞隻免疫力下降，趕緊通報主管機關。

據了解，業者通報其場內雞隻有異常死亡情形後，動物防疫所派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員在昨天完成全場撲殺清場及消毒工作。

彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，雖然已經漸漸進入夏天，近來氣溫變化大易造成家禽高度緊迫，易使得家禽免疫力下降而罹病，呼籲養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場。

董孟治呼籲，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

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(中時電子報)