水湳會展中心動土典禮。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

水湳會展中心模擬圖。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

綠美圖空拍模擬圖。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市108年第4季經濟指標報告出爐，在市長盧秀燕積極落實「台中富市3」前店、後廠、自由港政策，水湳會展中心及台中綠美圖等重大建設接連動工情況下，台中公司登記成長家數、商業登記成長家數及營利事業成長家數等3項經濟指標均排名六都第一，顯示台中各項建設受到肯定，經濟發展前景受投資人看好。

經濟發展局長張峯源說，市府不畏美中貿易戰影響，積極落實招商引資，除了以「專人專線」方式主動排除業者投資障礙，更定期訪視廠商實地了解企業困難，跨局處、跨單位開設「投資障礙排除會議」協商業者問題。透過該會議，迄今已成功協助12家廠商、帶動近30億元投資案，投資人信心也反映在實際投資家數成長數字上。

經發局統計，108年第4季公司登記家數較107年第4季成長2.46％，增加2,439家，家數排名第一、成長率排名第二；108年第4季商業登記家數較107年第4季成長2.72％，增加3,029家，家數排名第一、成長率排名第二；108年第4季營利事業家數較107年第4季成長2.85％，增加5,469家。

經發局指出，除水湳會展中心及台中綠美圖，產業界引頸期盼的太平產業園區、潭子聚興產業園區也開工動土，今年續評估二期約11.52公頃先期規劃案及清水區海風段產業園區約150公頃設置開發案。未來將再推動神岡豐洲二期工業區、大里夏田產業園區並擴大神岡都市計畫產業區等近630公頃土地，預計八年內規劃800公頃（含民間自辦140公頃）產業園區，擴大招商引資。

(中時 )