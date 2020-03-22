中市勞工局提供申請免費訓練課程。(台中市政府勞工局提供／陳世宗台中傳真)

全球新冠肺炎疫情持續升溫，台中市政府勞工局接獲有觀光旅宿業者受疫情影響營運困難，致通報減少工時(俗稱無薪假)，因此立即啟動輔導機制，除前往訪視提供立即性協助，也提供事業單位全額免費訓練課程，協助在職勞工利用暫時減少正常工時時段，儲備人力資本。

勞工局長吳威志說，有業者反映目前勞動部相關訓練補助，只有已通報實施無薪假並經獲准者才可申請，不過僅與員工協商減少工時但未通報無薪假者，則無法申請，將大幅限縮政府提供訓練補助政策的美意。

另此波受疫情影響嚴重者大多為服務業，因服務業普遍採排班制，員工減班時段不一，且員工人數不多，要安排足額的員工在同一時段專班上課實屬不易。針對業者的困難，勞工局將主動向中央反映修改相關法令，以協助受疫情影響企業度過難關。

吳威志指出，台中市勞工大學可提供事業單位全額免費的訓練課程，只要公司設立於台中的中小企業即可申請，每一業者原則最高可申請64小時課程，並由專人到場輔導，量身打造，協助規劃符合企業所需的產業員工專班課程，未通報無薪假的事業單位也可申請。

勞動部「充電再出發訓練計畫」也編列5億元預算，凡事業單位經勞工局向勞動部通報實施無薪休假者，其勞工參加勞工局產業員工專班課程，可向勞動部申請訓練計畫補助，依實際參訓時數申請訓練津貼，以每小時基本工資發給，補助時數不得超過每月與受僱事業單位約定減少的工時數，且每月應達16小時以上、120小時以下。

勞工局強調，企業辦理員工訓練不但可以提升員工職場競爭力，更能儲備人力資本，未達通報無薪假的事業單位，也歡迎申請勞工大學產業員工專班課程，詳細資訊可洽勞工局就業安全科許小姐04-22289111分機35614。

(中時 )