南韓警方日前破獲「N號房」聊天室性虐案，至今確定至少74名女子受害，其中居然有16名是未成年少女，值得關注的是，註冊觀看的會員居然高達26萬人，引起韓國社會憤怒。對此女星文佳煐也加入請願行列，要求公開會員身分，同時聲援青瓦台請願。

警方發現，綽號「博士」的主嫌與13名共犯自2018年12月開始，以金錢等誘惑讓受害者上鉤，接著將她們被性虐的畫面分送到不同聊天室，包括幼蟲放入生殖器裡，或者直播強暴等變態行徑；而犯罪集團再向會員收取25萬至150萬元韓圜（從台幣600元到3.6萬）不等費用，據悉會員多達26萬名。

這起事件至今已存在1年多，但居然到了現在才被揭發，引起南韓社會震撼；民眾認為，會員竟袖手旁觀，因此向青瓦台發出請願文，要求犯罪集團成員的身分、長相必須公開，短短5天，已超過160萬人連署。

（圖／青瓦台網站）

而23歲新生代女星文佳煐則表示，除了公開犯罪集團成員的身分，會員的身分也必須公開。另外女演員孫秀賢也加入請願行列，指這種不道德的行為應該被制止，參與的會員也要被逮捕，接受社會的譴責。

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(中時電子報)