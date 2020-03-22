If you ever dreamed of playing for millions around the world, now is your chance. Play inside, play for the world.#staysafe #playinside #playfortheworld pic.twitter.com/Ie5i9BjzEM — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 21, 2020

北美職業聯盟停擺進入第10日，運動周邊大廠Nike暫時關閉數個國家的商店，預備對新冠疫情長期抗戰。以前喊打喊衝的廣告標語也要修正，本周Nike推出新廣告標語來宣揚居家隔離：

「如果你曾夢想為世上千千萬萬的人比賽，你的機會來了。留在家中，為世人而戰。」(If you ever dreamed of playing for millions around the world, now is your chance. Play inside, play for the world.)尋常人沒機會踏上頂尖職業賽場，這次疫情是每個人貢獻自己力量的機會。

各地的招牌球星開始轉推新標語，並以「#playinside」做為新標籤，包括C羅、麥可喬丹、老虎伍茲等人響應，「現在是前所未見，我們最需要團結的時刻。」雖然不能出門打球很悶，但是切記每天留在家中就是為世人而戰，而且有很多人時時與你並肩作戰。

(中時電子報)