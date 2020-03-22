新冠肺炎持續在歐州蔓延，其中以義大利疫情最為嚴重。大陸赴義大利抗疫醫療專家組一行7人，上周五（20日）前往疫情最嚴重的貝爾加莫市，與當地醫學人員交流，並走訪感染科病房，提出問題與意見。大陸官媒上周六（21日）披露相關照片時，其中一張照片意外引起網民熱烈討論。

據港媒報導，受到關注的照片是7名醫療專家組成員與3名義大利醫護合照。照片中，7名專家組成員穿上全身防護服，全身包得密不透風，防護力充足；相比之下，3名義大利醫護只穿上短袖醫生服，只戴上口罩和手套，未見其他防護措施。

對此，有網民坦言「看義大利醫護人員的裝備，心酸，都很悲壯」、「義大利醫護人員的防護措施不太好啊，很容易感染」、「看病房義大利醫生防護和醫生防護，重視程度完全不同」。另有網民表示︰「英雄們又再次出征了，希望你們依舊可以凱旋，一定要平安無事啊！加油！」

(中時 )