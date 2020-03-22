就算美國新冠疫情日趨嚴重，NBA總裁席爾佛卻還要放「空話」嗎？席爾佛22日受訪時表示，聯盟正在探索所有能在保障安全前提之下重新開打的方法，「沒什麼是不可能的，但我們現在工作重點是支持、參與和教育民眾如何面對疫情。」

席爾佛坦承，這季是充滿挑戰的賽季，對聯盟所有人都一樣，畢竟NBA本季還沒開打，就碰上火箭總管莫瑞發表力挺香港反送中言論，造成NBA和大陸關係徹底破裂，都還沒完全修補，就又遇到前總裁史坦與「小飛俠」布萊恩突然過世。

截至目前為止，NBA確定出現14人感染新冠肺炎，其中至少10人是球員，談到感染人數越來越多的現象，席爾佛說：「據我們所知，聯盟內越來越多的球員檢測呈現陽性，這是不幸的消息，但以我的觀點來看，這是不可避免的情況。」

「現在就去判斷NBA的經濟會受到怎樣影響，或許還言之過早，我們每天都在分析不同情況，之後也會不斷評估財政上的衝擊，」席爾佛說，「顯然一切都不樂觀，但不僅是我們，在這個時刻所有行業、所有的人都在同一條船上。」

(中時 )