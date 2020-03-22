經濟發展局長張峯源視察市場攤商狀況。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中「紓困九箭」第一箭針對公有市場、公有民營市場、攤販集中區祭出3至5月租金（使用費）8折優惠，總計減免攤商近1,200萬元支出。台中市政府經發局向34個轄管公有零售市場自治會展開滿意度調查，多數皆表達「非常滿意」或「滿意」，經發局將持續加強環境消毒，宣導民眾做好健康管理，放心出外購物。

市府日前祭出「紓困九箭」，全力協助受疫情影響的民間產業，經發局調查第一箭「市場攤商租金8折」滿意度，22個市場自治會除表示「非常滿意」，也提供市府許多回饋，如大雅第一市場就說，這次疫情感受到市府的關心，攤商都非常感謝。

另外，11個表示「滿意」的市場自治會中，神岡市場也認為「紓困九箭」是很好的措施；8處攤販集中區中，則有2處表示「非常滿意」；6處「滿意」；公有民營市場則大致滿意。

經發局指出，儘管滿意度高，但仍有一處市場打了「不滿意」分數，原因是因為，自治會認為租金雖然打8折，但受疫情擴大影響，到現在消費的顧客並未增多，對攤商營業仍有影響。

經發局強調，針對新冠肺炎，各市場皆定期由專業廠商及現場清潔人員進行環境清潔及消毒，市場出入口放置酒精消毒雙手，廁所放置肥皂或洗手乳，並持續督導攤商進行攤位清潔，把不必要的物品撤出市場。

(中時 )