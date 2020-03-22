桃園市59歲范姓醫師1月時更改中央流行疫情指揮中心製作的《就醫民眾及陪病家屬請注意》電子海報，要曾在發燒前14日去過大陸的民眾，至長庚、衛福部桃園醫院就醫，檢方認為引起民眾恐慌，命其向公庫支付新台幣5萬元，予以緩起訴處分。

檢方指出，范姓男子是執業醫師，因為1月24日至2月5日出國出國，診所沒有營業，為指引民眾就醫去向，在1月25日要女兒將《就醫民眾及陪病家屬請注意》電子海報，加上「若有發燒且發病前14日之內曾去過大陸，請至長庚醫院或衛福部桃園醫院就診」並傳送至其診所LINE群組內，消息傳出，不少民眾都很恐慌。

檢方認為，范的行為除了造成恐慌，也破壞疫情指揮中心對外發布疫情及防治措施等相關資訊之正確性，使民眾無所適從，擾亂指揮中心於執行防疫工作上之安排，影響整體防疫利益之虞，足以生損害於公眾。

范男後來知道桃園市衛生局發出澄清訊息後，也隨即在診所Line群組更正澄清，檢方認為，范姓醫師涉犯傳染病防治法第63條之散播有關傳染病流行疫情之不實訊息罪，審酌其坦承犯行，對其所為深表懊悔，命其向公庫支付新台幣5萬元，予以緩起訴處分。

新冠肺炎,新型冠狀病毒,武漢肺炎,衞福部,桃園市,

(中時 )