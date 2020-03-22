台中烏日溪尾里在往溪尾國小的溪岸路旁，有一尊香火鼎盛的土地公廟，神奇的是土地公四周有多株大樹，其中有一棵大榕樹，從正面看如同一把大雨傘，為土地公遮風蔽雨，從側面看，外型看起來如同是獅子張嘴，保護土地公廟，也意外成了拍照奇景，假日經常湧現大量人車潮經過駐足下來拍照。

烏日溪尾里溪岸路沿著河堤興建，附近有一處櫻花園，在櫻花盛開時，就會有遊客開車到櫻花園賞花，溪岸路附近有一尊小小土地公廟，旁邊有幾株大樹，而土地公廟就在大榕樹下，供奉著土地公及土地婆，最近還出現一頭獅子動也不動的在一旁護駕。

最奇特的是，土地公廟就在大榕樹下，正面看，大榕樹就像把大傘，為土地公及土地婆遮風擋雨，側面看，群樹與大榕樹就如同一頭獅子頭，非常有趣，因景致特殊，有很多人都會在路旁停下來拍照。

在地里民表示，土地公廟相當靈驗，常有人在此表演布袋戲，向土地公還願，因土地公廟同時供奉土地婆，還有人送粉餅給土地婆，應該是要讓土地婆可以抹粉打扮，相當有趣，現在還有土地公的護駕神尊，長得像獅子頭的榕樹在旁，又吸引了更多信徒前來祭拜並拍照留念。

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(中時電子報)