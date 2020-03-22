全球新冠肺炎疫情大流行，台灣防疫能量獲矚目；而在1992年爆發「蝦白點病」，當年全球養殖蝦產量由原本72.1萬噸掉到60.9萬噸，驟減16％，全球束手無策；成功大學講座教授羅竹芳當年有感於蝦白點病對包括台灣在內蝦養殖業帶來巨大衝擊，1994年毅然投入鑽研，找到新病毒，開發檢驗試劑，近年又積極投入蝦急性肝胰腺壞死病研究，對全球蝦類養殖學術暨產業影響深遠。世界動物衛生組織（OIE）高度肯其貢獻，授予「2020 Meritorious Award（傑出貢獻獎）」，是中華民國第一位獲此榮耀的學者專家。

OIE預定5月24日在法國舉行全球會員大會，在近200名國家會員見證下授獎。羅竹芳教授謙稱，「全世界相關動物領域如牛羊豬雞等有太多專家學者投入各項研究，表現非常傑出，獲獎深感驚喜與榮耀，也欣慰長久以來的付出被看見。」

食物鏈中，蝦扮演關鍵性角色；蝦也是人類補充蛋白質營養的來源。養殖蝦類有助於減緩大量捕撈造成海洋生態失衡的可能，甚至可解決因極端氣候變異導致的糧食危機。蝦類養殖疫病不斷於全球各地發生，1992年爆發「蝦白點病」至今仍讓蝦界記憶猶新，當年因疫情衝擊，全球養殖蝦產量驟減16％。

羅竹芳教授為日本東京大學農學部水產學科博士，原本沒有甲殼類動物的相關研究經驗，在強烈使命感驅使下，毅然投入陌生領域，「不會就去查，不懂就去問」，從不自我設限，短短1、2個月，實驗室研究即獲得重大成果，令學術界大為驚嘆。

「開始做蝦白點病研究時正是農曆春節，但我壓根忘了過年這件事，每天浸在實驗室裡，分秒必爭搶時效，感謝先生的理解與包容」，自己才能無後顧之憂投入研究，以最短時間純化出蝦白點病的病毒，得到病毒DNA。一路走來，羅竹芳教授發表許多重要論文（至今仍為高引用率的研究文獻），也讓愈來愈多相關基礎研究有跡可循，喚起學術界重視海洋無脊椎動物與病原互動及防禦機制的研究，更促使蝦養殖在生物安全上的運作與改革。

最讓羅竹芳教授引以為傲的是，一開始科學家從電子顯微鏡觀察，認為蝦白點病是桿狀病毒所致，但她從核酸序列及病毒組裝方法推論，堅信應是新病毒造成。5、6年後獲國際病毒協會正式認定，羅竹芳所主持的實驗室也被世界動物衛生組織任命為參考實驗室。

感染蝦白點病的蝦，未發病前病毒量極低，一般試劑很難測得。羅竹芳多方找尋資料，某次閱讀愛滋病相關文獻發現愛滋病患者發病前，病毒量一樣很少，才有所謂空窗期，但試劑夠靈敏仍可測得。她從中得到研究靈感，一舉開發出檢驗試劑。令人敬佩的是，她竟將心血研究成果，以極低的價格將技術移轉給民間。

數年前，蝦類又出現新興疾病—蝦急性肝胰腺壞死病，損失嚴重程度與蝦白點病不相上下。羅竹芳實驗室再次經由會員國推舉、被OIE任命成為目前全球唯一一間的蝦急性肝胰腺壞死病參考實驗室。羅竹芳教授2013年接受泰國邀請合作，不到3個月就獲得一個帶有致病基因的病毒質體，確認致病機轉。也進一步開發出檢測試劑，讓業界可以區別蝦苗健康與否。

羅竹芳教授7年前應已故成大前校長黃煌煇的邀請，自台大轉往成大任教，2020年2月屆齡退休，但對蝦類研究熱情絲毫未減，現正於花蓮建置國內第一個結合智慧養殖設施之標準化蝦類養殖專區，要將畢生的蝦類學術成果，繼續回饋給社會，為台灣蝦類養殖產業扎根。

(中時 )