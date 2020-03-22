因應新冠肺炎疫情，台中市政府「紓困九箭」第六箭員工訓練補助，自3月6日公告推出「振興產業人才培訓補助計畫」以來，各公協會及公司諮詢熱線不斷，台中全國大飯店率先申請，獲得全額補助，歡迎企業申請，預為疫情過後的產業振興做準備。

市府經發局表示，市府提列經費500萬元，推出「振興產業人才培訓補助計畫」，鼓勵台中受疫情影響的工商團體及公司行號進行員工培力訓練，適用對象為受疫情影響的工商團體、公司行號等。

補助類別分二類，第一類由工商團體或2家以上公司行號聯合申請，最高補助10萬元；第二類由單1家公司行號自行辦理或薦派人員參加專業課程，最高補助5萬元。各項經費編列不得支用於常態性人事費、硬體建設費用、購置資本門設備及其他未經機關核定的項目及額度支出。

經發局長張峯源表示，新冠肺炎疫情對產業經營帶來衝擊，市長盧秀燕相當關切在地產業，特別指示市府除相關經濟紓困作為外，應協助產業強化人才職能培訓，以提升核心競爭力，因此經發局策劃此項補助計畫，盼與企業共同攜手度過難關。

(中時 )